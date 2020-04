Emergenza Coronavirus: un morto nelle ultime 24 ore nella nostra provincia, conferma che i numeri calano

Rimane stabile il numero dei decessi per Coronavirus nella nostra provincia, ma comunque in calo rispetto ai giorni precedenti. Come ieri, infatti, da Asl 1 viene confermato un solo morto, una donna morta ieri all’Ospedale di Imperia, con patologie pregresse associate.

Con la donna deceduta ieri sale a 98 il numero dei morti in provincia di Imperia dall’inizio dell’emergenza Covid-19. Anche se si tratta pur sempre di un decesso, i numeri sembrano tendere a diminuire ed ora attendiamo quelli regionali e provinciali legati ai nuovi contagi, che verranno resi noti nelle prossime ore da Alisa.