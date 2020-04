Attualità |

Un progetto musicale ispirato alla quarantena. Il cantautore Maurizio Ferrandini ospite a '2 ciapetti con Federico'

Molto particolare il video che vede protagoniste molte persone che da tutt'Italia e anche dall'estero cantano in playback una parte della canzone.

Maurizio Ferrandini

"E' un brano che vuole rappresentare una fotografia di questo momento di quarantena". Così il cantautore sanremese Maurizio Ferrandini, ospite di '2 ciapetti con Federico via skype', descrive il suo ultimo progetto musicale. Il brano, dal titolo "Una traccia commerciale", è stato pubblicato su You Tube. Molto particolare il video che vede protagoniste, oltre allo stesso Ferrandini, molte persone. "Si tratta di amici che, da tutt'Italia e anche dall'estero, hanno cantato in playback una parte della canzone. Un desiderio di libertà e divertimento che, almeno per un momento, ci fa dimenticare la difficile situazione che stiamo vivendo". Nel video, oltre all'intervista a Maurizio Ferrandini, è possibile vedere la clip musicale. Vi invitiamo a mettere mi piace alla pagina Facebook "2 ciapetti con Federico" dove troverete anticipazioni e commenti: https://www.facebook.com/2ciapetticonFederico "2 ciapetti con federico" ha anche un suo profilo Instagram https://www.instagram.com/2ciapetticonfederico/?hl=it

Federico Marchi

