Emporio solidale di Sanremo: il bilancio di un anno di attività, Biancheri "Registrati numeri importanti"

Un anno fa l'Amministrazione Biancheri inaugurava l'emporio solidale, una delle prime strutture di questo tipo in Italia. A distanza di dodici mesi, in un momento estremamente difficile sul piano sociale, si riferiscono i numeri di un primo bilancio dell'attività: 250 persone aiutate stabilmente, 1884 pasti distribuiti, 35225 prodotti donati.

“Sono numeri importanti, dietro i quali si cela il prezioso lavoro dei volontari, ai quali va il ringraziamento dell'Amministrazione, e la generosità di negozi alimentari e privati cittadini con le loro donazioni alimentari. Ci aspettano periodi difficili – dichiara il sindaco Biancheri – e occorre produrre il massimo sforzo sul sociale per non lasciare indietro nessuno”.

“Sono molto orgogliosa del lavoro fatto dall'emporio solidale in questo primo anno – dichiara l'assessore ai Servizi sociali Costanza Pireri -, grazie alla cooperazione con Caritas stiamo continuando ad assistere molte persone bisognose. La ricorrenza del primo anniversario dell'emporio solidale cade in un momento difficile per via delle conseguenze economiche dell'emergenza coronavirus. Oltre ai sussidi alimentari stiamo potenziando anche l'offerta d'aiuto dell'emporio solidale. Ad esempio con l'iniziativa del carrello in sospeso, grazie alla quale ogni privato cittadino potrà fare una donazione di prodotti alimentari da destinare ai più bisognosi”.

Il Comune ha deciso anche di attivare un conto corrente dedicato all'emergenza, dove chi lo desidera potrà fare una donazione in favore dell'ente al fine di implementare ulteriormente i servizi ai più bisognosi. Qui di seguito le coordinate bancarie dove poter fare il bonifico:

Intestatario: Comune di Sanremo

Banca Carige S.p.a. Filiale di Sanremo

IBAN: IT28I0617522700000003388990