Apricale: il culto dell'acqua in una testimonianza di 'Archeonervia' sul rio Merdanzo

La santità delle acque con poteri terapeutici e di rinascita ha origini molto antiche ed è testimoniata da una indagine archeologica nei pressi di una sorgente oggetto di culto, nel più antico centro urbano della storia sorto a Gerico in Cisgiordania 10.000 a.C.. Con la diffusione del cristianesimo, l'acqua per la sua valenza sacrale e vitale millenaria, ha poi trovato continuità nella venerazione assorbita dai culti dedicati ai santi e alla Vergine Maria mentre oggi se ne è impadronita la pubblicità che per incentivare le vendite reclamizza l'acqua imbottigliata con il nome di un santo.

In ambito locale testimonianze tangibili dell'antico culto delle acqua che si è diffuso nel periodo Neolitico, sono da ricercare nei numerosi altari sacrificali scoperti nell'entroterra in luoghi nascosti e decentrati che si sono salvati dalla distruzione, come imponevano le severe direttive emanate dalla chiesa nel corso dei concili di Nicea del 425 e di Tour del 798.

Una testimonianza in tal senso proviene – come evidenziato dal gruppo Archeonervia - da un enorme masso altare sacrificale con vaschetta di 28 cm di diametro utile per contenere il sangue e le interiora degli animali sacrificati che si trova nei pressi di un laghetto lungo l'alto corso del Rio Merdanzo ad Apricale. La frequentazione del luogo nel periodo Neolitico, che si giustifica per le buone condizioni climatiche e per essere favorevole alle pratiche agricole, pastorali, venatorie e alla pesca nel Rio Merdanzo, è testimoniata dalla presenza di un menhir scolpito a forma ovale inglobato nel muro di un terrazzamento che misura cm.124 di altezza.