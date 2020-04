Liguria: modifiche all'orario per i treni regionali, Berrino "Modifiche per andare incontro ai pendolari"

Trenitalia, su richiesta dell'assessorato ai Trasporti, ha effettuato alcune modifiche all'orario di alcuni treni regionali della Liguria a partire dal prossimo sabato 4 aprile.

“Si tratta di modifiche puntuali per andare incontro alle esigenze dei pendolari lavoratori di servizi necessari che devono recarsi al lavoro in questo periodo di emergenza sanitaria” - spiega l'assessore regionale ai Trasporti Gianni Berrino.

Ecco nel dettaglio le novità:

- Treno 2183 delle 5.09 da Ventimiglia per Milano non avrà più origine da Savona ma sarà ripristinato per l'intera tratta;

- Treno 11233 delle 5.50 da Ventimiglia per Sestri Levante anticiperà la partenza alle 5.46 con assegnazione fermate di Laigueglia, Ceriale, Pietra, Spotorno;

- Treno 6170 delle 5.03 da Savona per Ventimiglia sarà ripristinato;

- Treno 11343 delle 7.57 da Ventimilglia per Genova Brignole non avrà più origine da Savona ma sarà ripristinato per l'intera tratta;

- Treno 11354 delle 17.35 da Genova Brignole per Ventimiglia non sarà limitato a Savona ma sarà ripristinato fino a Ventimiglia (solo giorni feriali).

Saranno invece cancellati alcuni treni non in fascia pendolare:

- Treno 11225 delle 6.33 da Savona per Genova Brignole (esistono già quelli delle 6.28 e 6.45 che garantiscono un'ampia mobilità dalla città);

- Treno 11238 delle 10.35 da Genova Brignole per Savona;

- Treno 11245 delle 11.15 da Savona per Sestri Levante;

- Treno 11256 delle 13.47 da Sestri Levante per Savona.