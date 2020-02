Attimi di panico in via Maresca, a Oneglia, dove questa mattina i vigili del fuoco sono intervenuti per entrare in un appartamento dove un uomo, rimasto fuori, aveva detto di aver lasciato il forno acceso.





Dopo una serie di tentativi, i vigili sono riusciti a entrare nell'alloggio, constatando che in realtà l'uomo aveva lasciato una stufa elettrica, e non il forno acceso.L'intervento si è concluso con sollievo dei soccorritori e curiosi che si erano accalcati a seguire le operazioni.