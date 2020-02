Imperia, Forza Italia scalda i motori: Bagnasco incontra esponenti locali per la riorganizzazione del partito sul territorio

Chi saranno i tre volti che caratterizzeranno Forza Italia su Imperia e la zona del dianese? Fulvio Giribaldi, Maurizio Guglielmone e Angelo Dulbecco. Una conferma sul nuovo corso del partito è arrivata in queste ore dal coordinatore regionale Carlo Bagnasco. “Questo pomeriggio a Rapallo sono venuti a trovarmi alcuni amici esponenti di Forza Italia della provincia di Imperia. È stato un interessante momento di confronto per sviluppare idee, progetti ed incontri sul territorio in vista delle prossime elezioni regionali” - questo quanto detto da Bagnasco. Dulbecco, è molto conosciuto su Imperia, uno dei volti giovani di Forza Italia, già dirigente tra gli u35 del partito e di recente è stato anche ad Arcore da Silvio Berlusconi.

Guglielmone, oggi è il vicepresidente della Dianese&Golfo, nota società sportiva di Diano Marina ed ha ricoperto anche cariche nella Croce d’Oro di Cervo. Discorso diverso per Giribaldi. Lui è uscito da Fratelli d’Italia dimessosi tra le polemiche durante l’ultima tornata elettorale su Imperia. Oggi ritorna sulla scena politica tra le fila di Forza Italia. Il messaggio lanciato da Bagnasco è chiaro e si riferisce al nuovo corso che intende dare al partito in provincia di Imperia in vista soprattutto delle imminenti elezioni regionali 2020. Al momento i diretti interessati non sciolgono le riserve ma questo spoiler lascia poco all’immaginazione. Stando ad alcune indiscrezioni nelle prossime ore verranno resi noti i ruoli dei tre interessati e nei prossimi giorni ci saranno altri incontri privati per determinare la linea sull’imperiese.