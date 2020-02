Sul podio del concorso internazionale Expression, la scuola di danza Dance in Motion porta Sanremo sul podio

La scuola di danza Dance in Motion da oltre 10 anni porta Sanremo sul podio del concorso internazionale Expression che quest’anno si è svolto alla Fortezza da Basso di Firenze nei giorni venerdì 21 e sabato 22 febbraio. Le Direttrici Chiara Napoli e Simona Tovoli sono orgogliose dei loro danzatori sempre pronti a mettersi in gioco e a condividere la Danza a 360 gradi.

Ecco i risultati:



Categoria assoli junior

danza fantasia

1 classificata Salmaso Sophia

'Cindarella'



Categoria coppie junior modern/contemporaneo

1 classificate Beatrice Moni e Marta Pavone 'A ognuno il suo segreto'



Categoria gruppi junior

danza fantasia

3 classificati 3 corso

'Marcia di carovana'



Categoria gruppi over

danza fantasia

1 classificate senior+avanzato

'Bestiario umano'

3 classificate gruppo avanzato

'Ho sempre cercato il sole'



Inoltre sono state assegnate otto prestigiose borse di studio all’ estero agli allievi più meritevoli.