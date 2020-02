Molini di Triora: l'opposizione attacca "Nessun intervento istituzionale per il centenario dell'incidente"

Antonio Mario Becciu, capogruppo in opposizione a Molini di Triora, attacca l’Amministrazione ed il Sindaco, Manuela Sasso, per il centenario dell’incidente che costò la vita a 26 persone, di cui 17 proprio di Molini.

“Esterno – ha detto Becciu – a nome di tutta l’opposizione, il rammarico per il comportamento poco istituzionale dell’Amministrazione che, in occasione del centenario della disgrazia del tragico incidente, nulla ha fatto per ricordare questa tragedia”.

“Interveniamo solo oggi, a distanza di una settimana dalla ricorrenza – termina Becciu - in quanto speravamo che, magari leggendo gli articoli apparsi sul vostro giornale, il Sindaco Sasso o il Presidente del Consiglio Ozenda (in qualità di storico ed esperto conoscitore del territorio), si sarebbero scomodati ad intraprendere una qualsiasi iniziativa commemorativa che sicuramente avrebbe fatto piacere ai parenti delle vittime. Da parte nostra ci sentiamo vicini a queste famiglie, ma ci troviamo nell’impossibilità di intraprendere iniziative di tipo istituzionale”.