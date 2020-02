Domani a Genova la presentazione del simbolo di ‘Cambiamo’ per le regionali e gazebo nel fine settimana ad Imperia e Sanremo

Domattina alle 11 a Genova, all'Hotel Bristol, il Presidente della Regione Liguria Giovanni Toti presenterà il simbolo di Cambiamo per le Regionali.

Successivamente, nel pomeriggio, in tutta la Liguria verranno organizzati gazebo informativi dove, oltre a conoscere il nuovo simbolo del movimento politico di Giovanni Toti per le regionali, i cittadini potranno ricevere materiale informativo sul lavoro dell' amministrazione regionale in questi 5 anni e sugli obiettivi per la prossima legislatura.

In provincia di Imperia i gazebo si svolgeranno: domani dalle 15 alle 18 ad Imperia in via San Giovanni e domenica sempre dalle 15 alle 18, a Sanremo in via Escoffier.