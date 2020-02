Buone notizie per la viabilità sulla SS20: accordo raggiunto fra Anas ed Edilmaco, si riparte con il cantiere del Tenda bis

È fatta. Con un atto formale fra Anas ed Edilmaco è stata sancita la ripresa dei lavori al cantiere del Tenda bis, fermo ormai da 31 mesi. A confermarlo il sindaco di Limone Piemonte Massimo Riberi, che ha ricevuto la notizia direttamente dal sottosegretario ai Trasporti Salvatore Margiotta: "L'accordo c'è".

Anas al momento non conferma, ma la notizia di un esito finalmente positivo era nell'aria. Di fatto non c'è l'ufficialità, ma mancherebbe solo questa. "Sono davvero soddisfatto - ha dichiarato il primo cittadino di Limone. E' stata scongiurata l'indizione di una nuova gara, che avrebbe allungato ulteriormente i tempi. Ora bisogna ripartire con l'opera, strategica per tutta l'area. E soprattutto rispettare il cronoprogramma dei lavori".

Cronoprogramma che dovrebbe restare quello annunciato dallo stesso sottosegretario Margiotta a fine dicembre: i lavori al cantiere del Tenda ripartiranno a febbraio 2020, mantenendo il progetto del doppio tunnel. A fine 2021 verrà completata la nuova canna, attualmente in costruzione, che sarà utilizzata a senso unico alternato fino a completamento lavori sul vecchio tunnel. La consegna dell'opera definitiva è invece prevista nella seconda metà del 2024.