Sanremo2020: per Leo Gassman il Festival “non è una competizione, ma un'occasione di confronto che fa nascere cose buone” (Foto)

Leo Gassman in sala stampa all'Ariston

È la giornata della finalissima per le 'nuove proposte' del 70° Festival di Sanremo. Questo pomeriggio in sala stampa è intervenuto Leo Gassman, uno dei finalisti che si contenderanno la vittoria questa sera.

“È un onore essere qui e portare un messaggio - ha dichiarato Gassman - è bello vedere che tante generazioni di artisti vedano il Festival come un luogo per confrontarsi e crescere insieme. Il meccanismo delle sfide fa parte del format, non c'è competizione ma un confronto e dal confronto nascono cose buone”.