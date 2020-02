70° Festival di Sanremo: caso del ‘passo indietro’, parla Francesca Sofia Novello “Attacco ingiusto, le donne sono state le prime a bullizzarmi”

Dopo le tante polemiche sull’ormai famoso ‘passo indietro’ detto da Amadeus per Francesca Sofia Novello in riferimento al suo rapporto con Valentino Rossi, questa mattina in conferenza stampa all’Ariston ha parlato per la prima volta la diretta interessata. E nel suo mirino sono finite le donne.

“Ho subìto un attacco ingiusto, le donne sono state le prime a bullizzarmi, a fare del ‘maschilismo’ nei miei confronti - ha dichiarato Francesca Sofia Novello in conferenza stampa - andavano fatte altre cose, non attaccare me”.

E poi, sul rapporto con Rula Jebreal: “Mi ha detto di fregarmene e che non devo dimostrare niente a nessuno, da parte sua ho sentito il vero senso del femminismo. È una donna che sta dalla parte delle donne”.