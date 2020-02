Sanremo2020: proseguono gli speciali di Radio Onda Ligure sul Festival, oggi le interviste alle Nuove prposte

Anche oggi su Radio Onda Ligure, alle 11.10, 15.10, 17.10 e 19.10, tornano gli appuntamenti con "Speciale Sanremo": notizie curiosità e interviste ai protagonisti della 70esima edizione del Festival della Canzone Italiana.

Questa mattina spazio i protagonisti nella sezione Nuove proposte che si sfideranno questa sera per la vitoria finale: tra i favoriti della vigilia il rapper Fasma in gara con "Per Sentirmi Vivo" e Leo Gassmann in gara con "Vai Bene Così".

E' possibile seguire la diretta in FM, in streaming su www.ondaligure,it o scaricando gratuitamente la app della radio.