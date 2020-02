Amadeus: "Fiorello illumina il Festival di Sanremo. E' un fratello rassicurante" (Foto)

"Un risveglio bellissimo, questa mattina. Tutto ciò che abbiamo preparato è sempre al servizio della musica e del festival". Così Amadeus dopo il successo della seconda serata del Festival di Sanremo, con lo share del 53%.

Poi, parole di elogio e affetto per il suo compagno di scena: "Credo che Fiorello illumini fortemente il Festival. Per me è una grande gioia, perché ho un fratello che mi fa stare tranquillo. Vedere che passa dietro le quinte e non sapere cosa farà la sera mi dà una tranquillità pazzesca".