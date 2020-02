70° Festival di Sanremo: cresce l'attesa per il ciclone Benigni, si parla di 40 minuti di show

Al 70° Festival di Sanremo è il giorno di Roberto Benigni. L'attore e premio Oscar torcano è atteso questa sera all'Ariston e, stando alle indiscrezioni, pare che la Rai abbiamo previsto un intervento della durata di circa 40 minuti.

Una scelta che non ha incontrato il favore degli addetti ai lavori. Questa mattina non sono mancate le polemiche in sala stampa per via di una parentesi troppo lunga durante la quale la gara canora (questa sera sarà il momento delle cover e dei duetti) sarà letteralmente sospesa.