Anche oggi su Radio Onda Ligure, alle 11.10, 15.10, 17.10 e 19.10, tornano gli appuntamenti con "Speciale Sanremo": notizie curiosità e interviste ai protagonisti della 70esima edizione del Festival della Canzone Italiana.

Questa mattina da non perdere l'intervista a Marco Masini, per il nona volta nella sua carriera in gara a Sanremo. E' possibile seguire la diretta in FM, in streaming su www.ondaligure,it o scaricando gratuitamente la app della radio.