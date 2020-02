Elettra Lamborghini, “l’assalto” in sala stampa: “Piaccio perchè sono una ragazza come tutte le altre, sono buona”

L’idolo dei teenager, e non solo, è stata accolta da un affollato gruppo di fotografi e giornalisti, la "twerking queen" si è concessa ai numerosi scatti prima della conferenza stampa.

“Mi dicono che piaccio perchè mi ritengo una ragazza qualsiasi” e in effetti funziona. Anche se la performance di ieri sera con il brano “Musica (e il resto scompare” è apparsa come un po’ trattenuta agli occhi del pubblico, Elettra è soddisfatta di questa prima volta sul palco dell’Ariston “Riguardandomi in realtà sono vista bene, ma ero veramente emozionata, non molto espressiva, l’abito non aiutava dovevo tastare il terreno, non ero in tilt ma ero molto emozionata!”.

Una cantante sicuramente tra le più appariscenti ma per cui il fisico non è tutto “Ci ho lavorato per mesi vorrei che trasparisse la persona che c’è dietro Elettra” e scherzosamente aggiunge “tra qualche anno ci sarà qualcun altro al posto mio, più giovane, qualcuno con il 'culo' più alto, no.. più alto no!”.

L’idea del festival le è venuta a suo dire dopo un “pisolino” ma la motivazione è più profonda: “Volevo portare qualcosa di nuovo al festival”.

Nonostante la posizione in classifica non sia tra le migliori, la cantante è sicuramente uno dei motivi per cui il festival quest’anno è stato così seguito dai giovani.

Intanto il famoso dj Afrojack intanto sta arrivando per sostenere la propria fidanzata al Festival: “Per ora non faremo una collaborazione insieme perchè farebbe strano, mio padre mi ha sempre detto di non mischiare amore e lavoro”.

E se dovesse scegliere una collaborazione con qualche nome storico della canzone italiana risponde:“Direi Laura Pausini, per me un mito”.