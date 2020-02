Chi ha incastrato Roger Waters? Il mistero sul "salto" in scaletta del suo videomessaggio a Sanremo

Era stato annunciato ieri mattina, poi inserito nella scaletta lasciata ai giornalisti della sala stampa. Ma il videomessaggio di Roger Waters, alla prima serata del Festival di Sanremo, alla fine non c'è stato. Il motivo? Scelte prese in corso d'opera dagli autori, secondo quando dichiarato questa mattina dall'organizzazione della kermesse alla sala stampa dell'Ariston Roof. I più hanno insinuato un volontario "oscuramento" del cofondatore dei Pink Floyd che probabilmente avrebbe lanciato dichiarazioni troppo "forti" e "scomode", soprattutto considerando le sue nette posizioni ideologiche e politiche.

"Amadeus ha gestito una diretta di per sé complicata - ha spiegato il direttore di Rai 1 Stefano Coletta -. Le scalette consegnate ammettono sempre possibilità di variazione, non c'è stata alcuna censura. Quando abbiamo rivisto quella di ieri sera, come direttore ho pensato che il preludio di Waters al monologo di Rula Jebreal fosse davvero ritardante rispetto a un quadro che bastava da sé. Penso non avesse bisogno d’altro".