Sanremo: tubazione rotta in piazza Cesare Battisti, mini allagamento e Sindaco sul posto, l'acqua dovrebbe tornare nel primo pomeriggio (Foto e Video)

Non comincia nel migliore dei modi la settimana del festival sul piano viario a Sanremo. Questa mattina alle 7, infatti, si è registrata la rottura di un tubo dell’acqua potabile in piazza Cesare Battisti, subito notata da alcuni passanti che hanno dato l’allarme.

Sul posto sono intervenuti subito gli operai dell’Amaie che, poco dopo, hanno iniziato gli scavi per cercare di risolvere nel più breve tempo possibile il problema. Purtroppo si sono ovviamente create code, sia in entrata che in uscita della città.

Sul posto è intervenuto immediatamente anche il Sindaco, Alberto Biancheri, visto che purtroppo ci sono molti alberghi e diversi esercizi commerciali della zona che sono senz’acqua. Il primo cittadino ha chiesto agli operai dell’Amaie di riuscire nell’impresa di riattivare il servizio nel più breve tempo possibile. Se tutto andrà bene l’acqua tornerà dai rubinetti entro le 11.

Non è da escludere che il guasto sia stato dettato da un aumento improvviso della pressione dell’acqua all’interno delle tubazioni per la presenza eccezionale di turisti ed addetti ai lavori del Festival già all’inizio della settimana. Il traffico, regolato al momento da movieri della stessa Amaie, è accentuato anche dalla giornata di mercato in piazza Eroi Sanremesi. L’azienda partecipata conta di risolvere il problema in poche ore.