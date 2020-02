Il ventimigliese Marcello Piccone alla 'Prova del Cuoco'; da Sanremo un mazzo di fiori per Elisa Isoardi (Video)

Un ventimigliese alla ‘Prova del Cuoco’, la famosa trasmissione dell’ora di pranzo di Rai Uno. C’è un po’ di ponente ligure anche nella trasmissione di Elisa Isoardi, in questa settimana di Festival di Sanremo con Marcello Piccone, volto noto della città di confine.

Marcello sarà un concorrente della trasmissione fino a venerdì prossimo, tra le 12 e le 13.30, in qualità di concorrente rappresentante della città dei fiori. Come sempre sarà abbinato ad un vero cuoco e la parte del programma dove sarà coinvolto in una ‘gara culinaria’ sarà quella che va dalle 13 alle 13.30.

Nell'arco dei 30 minuti si potranno inviare al massimo 3 Sms al giorno a persona, al numero 4784784, scrivendo semplicemente il numero: NUMERO 1.