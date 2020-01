Taggia: problemi a localizzare via Orti 100, Napoli al Sindaco "Il mio auspicio è che la questione si risolva, un cartello avrebbe semplificato la vita al sig.Votano"

"Prendo atto che il sindaco Conio ogni qualvolta si sollevi un problema si innervosisce e debba attaccare sempre la persona che fa la segnalazione".



A Taggia continua il botta e risposta tra il consigliere comunale Luca Napoli ed il sindaco Mario Conio sulla questione dei problemi a localizzare via Orti 100 e la richiesta della famiglia Votano di far installare un cartello all'intersezione con la SP548. Questa volta l'esponente del gruppo di minoranza, 'Il Passo Giusto', replica al primo cittadino, ricordando i vari passaggi che hanno portato a questa situazione ed evidenziando la scelta dei mezzi di comunicazione adottati.



"In questo caso sono costretto a controbattere in quanto la famiglia del sig. Votano, ad agosto, si è presentata prima ai 'Lavori pubblici', convinta che si potesse risolvere lì e poi alla polizia municipale. - ricorda Luca Napoli - Si è preso atto della situazione ma poi non si è arrivati ad una risoluzione. Il sig. Votano, stanco di non essere considerato, dopo, ha fatto un post sui social, al quale il sindaco ha prontamente risposto – tanto ormai sembra che i canali ufficiali di comunicazione del Comune siano i social network o i selfie – ed effettivamente il primo cittadino è andato subito lì".



"Come consigliere comunale ho fatto semplicemente un atto per ricordare la problematica segnalata, tramite pec, perchè non mi sembra che un consigliere comunale debba mandare un post su Facebook al sindaco o lo debba chiamare telefonicamente. - prosegue Napoli - Il consigliere comunale fa un atto, manda una lettera ed a quella lettera in genere si risponde. Se il sindaco mi avesse voluto rispondere in consiglio comunale sarebbe bastato rispondere a quella pec specificando che avrei ricevuto una risposta alla segnalazione in apertura dell'assise".



"Detto questo, chiudo anche io la polemica che non voleva essere infantile, come l'ha definita il sindaco ma voleva essere una segnalazione, in questo caso, amplificata, di una persona disabile che ha problemi. Se è un problema che si protrae da anni, spero che l'amministrazione comunale Conio possa risolverlo. - afferma Luca Napoli - Questo è il mio auspicio e non pretendo altro e ribadisco che al netto, anche temporaneo, un cartello con scritto 'via Orti 100' sarebbe stata una semplificazione per la vita del sig. Votano".



"Un ultimo inciso sulla questione, vede sindaco, di solito la minoranza non va a braccetto con la maggioranza. Forse si sta abituando troppo bene. Io sono abituato a ricoprire il mio ruolo di consigliere comunale di opposizione fin dal primo giorno e continuerò a farlo, perchè oggi la mia massima aspirazione non è sedermi tra i banchi della maggioranza” - chiosa il consigliere comunale de 'Il Passo Giusto'.