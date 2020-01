Le criptovalute avanzano: vendere e comprare Bitcoin in sicurezza e con una supervisione seria

Mesi fa Facebook, nella persona del suo fondatore Mark Zuckerberg, ha annunciato l’idea da parte del più grande colosso social del mondo di creare una valuta propria, Libra. Una criptovaluta a tutti gli effetti, pensata per garantire un metodo sicuro di pagamento anche a chi non avesse accesso a servizi bancari. Un’idea che ha visto un tiepido e cauto ottimismo anche da parte di enti da sempre restii a questo tipo di iniziative, come le banche centrali. Questo ha riportato al centro della discussione il mondo delle criptovalute “classiche”: Bitcoin, Bitcoin Cash, Ethereum, ecc.

Ma dove vendere e comprare Bitcoin? In Italia oggi esistono molti ATM Point in cui è possibile fare trading. Tuttavia, specialmente per i più inesperti di questo settore, risulta un’esperienza straniante, senza supporto o assistenza, in cui è facile potersi perdere e desistere. Per ovviare a questo problema, Paolo Bianco, imprenditore 50enne milanese, ha creato LaMiaBanca, il nuovo negozio dove è possibile comprendere e agire al meglio nel campo del Fin-Tech, grazie all’assistenza di personale specializzato e all’attivazione di corsi di formazione e consulenza ad hoc. Questo negozio, in via Kramer 32 a Milano, si prefigge di offrire un servizio a 360 gradi capace di soddisfare le necessità sia dei più esperti, sia di chi è alle prime armi. Inoltre, è il primo store italiano ad avere al suo interno un ATM Bitcoin dedicato, con personale capace di guidare l’utente fino alla sua totale indipendenza.

LaMiaBanca opera nel pieno rispetto delle stringenti regole antiriciclaggio, appoggiandosi ad un operatore storico del settore ChainBlock, garantendo sicurezza e tranquillità, grazie anche alla possibilità di creare conti correnti sicuri anche grazie a speciali wallet offline, capaci di scongiurare qualsiasi tentativo di furto. Un nuovo punto di riferimento per tutti coloro che sono interessati a iniziare un percorso di investimento o anche solo il luogo migliore dove approfondire le opportunità del settore.