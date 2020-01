70° Festival di Sanremo: ecco tutte le cover del giovedì, una serata dedicata alla storia della canzone italiana

Continua il conto alla rovescia verso la 70ª edizione del Festival di Sanremo e ogni giorno viene svelato qualche dettaglio in più. Oggi la Rai, tramite i propri canali ufficiali, ha reso nota la lista dei brani che i 'big' reinterpreteranno nella serata del giovedì, quella dedicata alla storia della canzone italiana.

Ecco tutti i brani della serata di giovedì:

Anastasio "Spalle al muro”

Piero Pelù “Cuore matto”

Elodie “Adesso tu” con Aeham Ahmad

Elettra Lamborghini “Non succederà più” con Myss Keta

Giordana Angi “La nevicata del 56”

Diodato “24 mila baci”

Raphael Gualazzi “E se domani” con Simona Molinari

Francesco Gabbani “L’Italiano”

Alberto Urso “La voce del silenzio” con Ornella Vanoni

Marco Masini “Vacanze romane” con Arisa

Enrico Nigiotti “Ti regalerò una rosa” con Simone Cristicchi

Michele Zarrillo “Deborah” con Fausto Leali

Rita Pavone “1950” con Amedeo Minghi

Tosca “Piazza grande” con Silvia Perez Cruz

Achille Lauro “Gli uomini non cambiano” con Annalisa

Bugo e Morgan “Canzone per te”

Irene Grandi “La musica è finita” con Bobo Rondelli

Le Vibrazioni “Un’emozione da poco” con Canova

Levante “Si può dare di più” con Francesca Michielin e Maria Antonietta

Junior Cally “Vado al massimo” con i Viito

Paolo Jannacci “Se me lo dicevi prima” con Francesco Mandelli

Pinguini Tattici Nucleari “Papaveri e papere, Nessuno mi può giudicare, Gianna Gianna, Sarà perché ti amo, Una musica può fare, Salirò, Sono solo parole, Rolls Royce”

Rancore “Luce” con Dardust e La Rappresentante di Lista

Riki “L’edera” con Ana Mena

Per i cantanti che ancora non compaiono in duetto si attende la conferma dei loro compagni di viaggio per la serata del giovedì.