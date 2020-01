Badalucco: protestano i residenti di via Vezzardo, troppi escrementi da una colonia felina "Rischio igienico-sanitario" (Video)

Gatti e cani, i cosiddetti ‘pet’ fanno ormai parte della nostra vita e, fortunatamente, sono in molti a tenerli in modo impeccabile, dando loro da mangiare e curandoli al meglio. Purtroppo per tutti non è così e molti sono randagi, vivendo come possono. Ci sono molte colonie feline, dove le volontarie provvedono alla loro cura e, probabilmente, altre che invece creano non pochi problemi a chi abita vicino.

E’ il caso di via Vezzargo a Badalucco dove, secondo alcuni nostri lettori che vivono nella zona, c'è una situazione igienico-sanitaria precaria. “Esiste una colonia felina – ci ha detto in particolare Michela Piras - a cui viene dato solo da mangiare, con i gatti che soggiornano senza alcuna cura nella via, non permettendo il transito dei cittadini, per la massiccia presenza di escrementi e qualche mese fa pure di pulci e scarafaggi”.

I residenti sottolineando di aver chiesto aiuto al Comune, all'Asl, all'Enpa e ad altri ricevendo però risposte evasive. “Ci rivolgiamo a voi – ci ha detto Michela - sperando di capire come risolvere la situazione. Alcuni enti ci hanno anche detto di limitare le uscite di casa per evitare rischi ma ci sembrano risposte assurde. C’è chi ha anche dei bambini e la situazione è davvero al limite”.