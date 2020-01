Imperia: l’attacco di Biasi a Scajola durante l’assemblea dei sindaci “La prego di non fare lezioni di politica”

“Ho ascoltato con piacere, ma pregherei Scajola di non fare più lezioni”. Ha esordito così Armando Biasi, sindaco di Vallecrosia, all’assemblea dei sindaci convocata questa mattina in Provincia per discutere dei noti problemi strutturali e logistici del Ponente. Un duro attacco che ha evidentemente indispettito il sindaco di Imperia che si è fatto le proprie ragioni interrompendo il collega vallecrosino.

“Questo documento è un ‘minestrone’, condivido i temi ma sono cose che ci sentiamo dire da 20 anni - ha proseguito Biasi - per farci ascoltare questo documento non serve a niente, al contrario noi abbiamo eletto un presidente di Provincia con 10 illustri consiglieri tra i quali ci sono sindaci di livello. La regione in questo momento ha tre assessori e il vice presidente, dobbiamo alzare il livello di valorizzazione di questo territorio. Da anni facciamo documenti, ma così nessuno ci ascolta. Attraverso i sindaci dobbiamo farci sentire. Noi sindaci dobbiamo essere ascoltati in maniera diversa, senza documenti da firmare. Dobbiamo fare delle azioni eclatanti, basta firmare documenti. Alziamo i toni, se continua solamente a lamentarci non andiamo da nessuna parte”.