E' Natale per tutti ed i volontari del rifugio Enpa di Sanremo hanno coinvolto i loro amici a 4 zampe, per fare gli auguri alla città.

Un modo simpatico per ringraziare tutti quelli che aiutano gli animali del canile tutto l'anno. A Natale anche cani e gatti del rifugio si sono trasformati in portatori di auguri per tutta la città.