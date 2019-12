Sanremo: proseguono gli appuntamenti musicali per Natale in città con 'Musica 2000'

Il Natale è sempre più vicino e Sanremo, la città della musica, è ormai addobbata a festa con tutti gli eventi proposti dall’amministrazione comunale.

I palchetti e rossi, come palline di un grande albero, dedicano alla magia natalizia la loro musica. Lo studio ‘Sanremo Musica 2000’, diretto dalla professoressa Erica Martini, presente ogni martedì al mercato annonario e ogni sabato in via Matteotti all’incrocio con via Corradi, ne è ormai una piacevole consuetudine.

Con i suoi pianisti solisti, duo a quattro mani e giovani cantanti, intrattiene il folto pubblico con uno spettacolo molto attuale, alternando musica classica, ragtime, grandi successi del festival e tipiche melodie natalizie.