Sanremo: doppio appuntamento domani e mercoledì per la ‘Giornata Mondiale del Migranti’

In occasione della ‘Giornata Mondiale del Migranti’, il Club per l'Unesco di Sanremo, insieme a Comune, Ariston e Liceo Cassini, organizza un duplice evento:

Alle 9,30 di domani, all'Ariston Roof 1 si terrà la proiezione del film documentario su Cédric Herrou diretto da Michel Toesca dal titolo ‘Libre’, presentato al Festival del Cinema di Cannes 2018, per le scuole e per la cittadinanza. Alle 16 di mercoledì, alla Sala Ranuncolo del Palafiori di Sanremo, la conferenza ‘Non si può vivere in un mondo chiuso’.

Interverranno Claudio Valleggi, preside Liceo Cassini, Alessandra Ballerini, avvocato civilista, Stefania Baldini dell'Istituto Internazionale Diritto Umanitario, Enzo Barnabà (scrittore), Padre Giancarlo Bruni dell'Ordine dei Servi di Maria, Paola Forneris, scrittrice. Modera l'avvocato Ersilia Ferrante.