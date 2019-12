Bordighera: termina questa settimana con 'Giulia' la proposta delle 'Pizze Mondiali' alla Sant'Ampelio

Iniziata lo scorso lunedì 4 novembre, con la proposta della Pizza “Giulia”, prosegue a pranzo e a cena alla Pizzeria Sant'Ampelio di Piazza Garibaldi, ma con ingresso anche da Via Vittorio Emanuele a Bordighera la maratona dedicata alla degustazione delle "Pizze Mondiali" che hanno partecipato alle recenti edizioni del Campionato del Mondo che si svolge ogni anno al PalaCassa di Parma.

Da oggi e per sette giorni consecutivi fino a domenica, ecco la proposta della pizza “Monet”, che conclude la maratona 2019 dedicata alla degustazione delle "Pizze Mondiali". Davide Bianchi, titolare della Pizzeria Sant'Ampelio, ha inteso soddisfare il grandissimo interesse e le continue, tantissime, richieste da parte della clientela per le "Pizze Mondiali". Data l'altissima qualità degli ingredienti e quindi il loro costo elevato, non sono state inserite nella lista delle pizze proposte alla clientela. Sette pizze "Pizze Mondiali" proposte, a rotazione, sette giorni consecutivi ognuna, al prezzo speciale di euro 12,50. Prezzo comunque limitato visto il costo e la particolarità degli ingredienti.

Da oggi a domenica viene proposta la pizza “Monet” che aveva partecipato al campionato del mondo 2014, aggiudicandosi il Terzo Posto Assoluto nella categoria "classica". Ecco gli ingredienti: Salsa di pomodoro, Mozzarella Fior di Latte, Pesce Spada marinato con limone e Champagne Ruinart Rosè, Pepe Rosa, Sale Rosa dell'Himalaya, Pomodorini Piccadilly, Olive e Olio extra vergine di oliva, Rucola selvatica, Parmigiano Reggiano delle Vacche Rosse.

Nella sala della Pizzeria è sempre attivo un maxi schermo dal quale si possono visionare i migliori eventi sportivi proposti da SKY e da DAZN. Per info telefonare alla Pizzeria Sant’Ampelio allo 0184-264009.