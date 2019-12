Ventimiglia: sabato prossimo sabato prossimo in via Repubblica il banchetto natalizio dell'associazione Aceb

L’Associazione Culturale Eventi Benefici di Camporosso (Aceb) organizza, per sabato prossimo, una giornata benefica in Via Repubblica (angolo via Roma) a Ventimiglia, dalle 8 alle 19.

Al banchetto si potranno trovare: centri tavola di tutte le misure, simpatiche campanelle colorate da appendere all’albero, piantine grasse con fiocchi natalizi, panettoncini e pandorini solidali, quadretti, ventagli decorati, cappellini per uomo e donna decorati, penne, calamite, borracce, adesivi e zainetti blu o rossi griffati Aceb ed il calendario 2020 dell’associazione.

Inoltre sarà possibile rinnovare la tessera sociale per l’anno 2020 o iscriversi diventando socio sostenitore. Sarà possibile acquistare anche i biglietti della sottoscrizione con premi prestigiosi (Una tv da 50 pollici, un tablet, un cellulare e numerosi cestini natalizi).

Si potranno prenotare i posti per lo spettacolo benefico con il cabarettista comico di Zelig, Andrea Di Marco, che si esibirà venerdì 27 marzo a Camporosso, durante la consegna degli assegni alle due associazioni vincitrici del bando 2019 di ACEB (special guest della serata le ‘Industrie Musicali’ di Vallecrosia). Infine saranno consegnati i volantini con il programma di Babbo Natale Express di domenica 22 dicembre.

Non mancherà il ‘Bau Bar’, con biscottini, crocchette ed acqua per i cani. Il ricavato della giornata andrà interamente alle due associazioni vincitrici del bando di ACEB 2019, ‘Nonsiamosoli’ di Sanremo (associazione per trasporto pazienti oncologici) e l’Atletica di Vallecrosia (acquisto vestiario tecnico sportivo per atleti).