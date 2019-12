Autunno d'oro per il turismo a Sanremo: ottobre si chiude con un clamoroso +21,49% con 10 mila presenze in più rispetto al 2018

Il 2019 si chiude con una piacevole sorpresa per Sanremo e per gli operatori locali del turismo. I dati pubblicati poco fa dalla Regione Liguria testimoniano un autunno d’oro per la Città dei Fiori che chiude settembre con un +4,65% e ottobre con un clamoroso +21,49% con 10 mila presenze in più rispetto al 2018.

Grande la soddisfazione a Palazzo Bellevue per il lavoro svolto in questi ultimi mesi per destagionalizzare l’offerta cittadina con grandi eventi come i ‘Dragoni’ e un Premio Tenco sempre più strutturato e diffuso in città.

Nel pomeriggio si attendono le reazioni del sindaco Alberto Biancheri e dell’assessore al Turismo Alessandro Sindoni.

In allegato il documento della Regione Liguria.