‘Sanremo’ è la terza parola più cercata su Google nel 2019: la Città dei Fiori supera le Elezioni Europee, il Governo e Joker

Come ogni anno a dicembre Google pubblica i dati delle ricerche dei 12 mesi precedenti, una sorta di fotografia dei trend annuali in Italia e nel mondo. E tutti gli anni Sanremo è sempre al top.

Anche nel 2019 la Città dei Fiori si difende bene e si piazza al terzo posto nella classifica globale delle parole più ricercate sul portale più usato del pianeta. Prima di Sanremo c’è Notre Dame al secondo posto e Nadia Toffa al primo. Mentre, scorrendo la classifica, si nota come la città del Festival sia stata capace di lasciarsi alle spalle argomenti importanti come le Elezioni Europee, Luke Perry, il Governo e Joker.

Ma c’è anche un po’ di Sanremo tra i personaggi più cercati su Google nel 2019. Al primo posto sempre la ex ‘Iena’ Nadia Toffa seguita da Luke Perry. Poi un’accoppiata festivaliera: al terzo posto Mia Martini e al quarto Mahmood. Anche in questo caso Sanremo e il suo Festival sono stati capaci di surclassare nomi di portata internazionale come, per esempio, Mauro Icardi (5° posto) e Matthijs De Ligt (7° posto).