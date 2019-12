Sanremo protagonista alla cerimonia dei Premi Nobel, delegazione ufficiale con l'assessore Ormea e il consigliere Pavone (Foto)

Sanremo torna a essere grande protagonista alla cerimonia dei Premi Nobel. Oggi a Stoccolma è in programma l'evento trasmesso in mondovisione e la Città dei Fiori torna è di nuovo presente, non solo come fornitore degli addobbi floreali.

L'amministrazione matuziana è stata rappresentata dall'assessore alla Cultura Silvana Pavone e dal consigliere Comunale Alessandra Pavone. Palazzo Bellevue ha investito circa 10 mila euro per le spese legate alla cerimonia, raddoppiando di fatto l'investimento rispetto gli anni precedenti.

“È una vetrina internazionale di indiscutibile valore promozionale del territorio ed in particolare della città di Sanremo, un’importante opportunità per promuovere le nostre eccellenze floricole” ha dichiarato Sindoni. Una partecipazione più importante quella del Comune di Sanremo che si è concretizzata anche con un maggiore contributo approvato nei giorni scorsi dalla Giunta per la fornitura di fiori, che come sempre sarà curata da Amaie Energia-Mercato dei Fiori.

Inoltre, per la prima volta, il Comune di Sanremo prenderà parte direttamente all’evento: “La cerimonia della consegna dei Premi Nobel a Stoccolma non è solo un grande appuntamento culturale internazionale, ma anche l’occasione per stringere rapporti istituzionali, promuovere in forma diretta le nostre eccellenze e portare avanti un’operazione di marketing territoriale fondamentale verso un target molto importante come quello nord europeo. Ed era giusto che, a fronte del contributo che diamo, ci fosse una rappresentanza dell’amministrazione all’evento - ha spiegato Sindoni - in un’ottica di concreta sinergia turistica, alla base del Tavolo del Turismo che teniamo quasi settimanalmente, non dimentichiamoci della rilevanza strategica di Villa Nobel a Sanremo, che quest’anno celebrerà la Nobel Week: per una settimana la sarà la cornice di eventi culturali internazionali che celebrano i premi Nobel, con congressi e meeting legati ai Premi Nobel e non solo, con la partecipazione di vincitori del prestigioso Premio, importanti nomi internazionali della cultura e delle varie materie legate ai Premi stessi. Per questo la nostra promozione diretta a Stoccolma assumerà ancor più importanza”.