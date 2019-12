Trentennale Convenzione ONU sui diritti del fanciullo: i consigli comunali dei ragazzi riuniti oggi in Consiglio Regionale

"Oggi il Consiglio regionale si è trasformato in un grande laboratorio di idee grazie ai giovani dei consigli comunali ragazzi della Liguria. Rispetto dei minori, dell'ambiente naturale e del buon vivere comune nei limiti dell'educazione civica sono stati i temi proposti dai ragazzi. Un segno che sono argomenti che stanno loro a cuore" Così il vice presidente della Giunta e assessore regionale alla sanità Sonia Viale commenta l'incontro di oggi, in consiglio regionale, coi rappresentanti dei CCR della Liguria. Un evento organizzato in collaborazione con Unicef, anche per celebrare i 30 anni della convenzione ONU sui diritti del fanciullo. Durante la mattinata i ragazzi hanno presentato una legge di iniziativa popolare "Per una Liguria amica dei bambini e libera dalla plastica". "È necessario da parte di noi adulti recepire queste istanze e riscoprire la freschezza di pensiero grazie alle idee portate da questi ragazzi".