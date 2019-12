Grande successo per gli anni 50 del Festival della canzone, il primo appuntamento della rassegna “70 anni in 7 giorni”.

Ha preso così il via fra gli applausi la rassegna “70 anni in 7 giorni”, promossa dall’associazione OroNero, con la produzione di Simona De Melas, che ripercorre la storia della manifestazione musicale con la riproposta delle canzoni più famose intrecciate con gli aneddoti e i racconti di Claudio Porchia, autore del libro “Sanremo Story”. Il pubblico numerosissimo non si è limitato ad ascoltare la musica ed i racconti ma ha partecipato cantando le melodie più famose dei primi anni del festival da “Grazie dei fiori” di Nilla Pizza a “Piove” di Domenico Modugno.

Grazie al Comune di Sanremo ed in particolare all’Assessorato al Turismo e Manifestazioni, il Festival della Canzone sarà un grande protagonista fra le manifestazioni natalizie.

Ecco in dettaglio i prossimi con “70 anni in 7 giorni - musica e racconti sulla storia del Festival di Sanremo”:

Sabato 14 dicembre, ore 17.30, in piazza Siro Carli: anni ‘60 con Full Optional band

Sabato 21 dicembre, ore 17.30, in piazza Bresca: anni ‘70 con Agita & Friends

Sabato 28 dicembre, ore 17.30, in piazza Colombo: anni ‘80 con The Best of Sanremo - progetto Festival

Domenica 29 dicembre, ore 17.30, in piazza Colombo: anni ‘90 con The Best of Sanremo - progetto Festival

Venerdì 3 gennaio, ore 17.30, in piazza Bresca: anni ‘2000 con Linda Blumen

Sabato 4 gennaio, ore 17.30, in piazza Colombo: anni ‘2010 con Christian G.