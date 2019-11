A Sanremo sarà un Natale magico: dal 6 dicembre al 6 gennaio oltre 100 eventi in città e un filo diretto con il 70° Festival di Sanremo (Foto)

Luci, colori, magia e tanta, tanta musica. Sanremo si prepara per il Natale con un calendario manifestazioni che prevede oltre 100 appuntamenti spalmati su tutto il periodo che potrà dal 2019 al 2020, dal 6 dicembre al 6 gennaio. E poi un filo diretto con il Festival di Sanremo 2019, la 70ª edizione che sarà celebrata a dovere.

Questa mattina il calendario delle manifestazioni natalizie è stato presentato Casinò di Sanremo alla presenza del sindaco Alberto Biancheri, dell’assessore al Turismo e Manifestazioni Alessandro Sindoni, dell’assessore al Turismo Silvana Ormea, oltre al Cda della casa da gioco matuziana rappresentato da Barbara Biale e tutti gli organizzatori dei molti eventi previsti in città.

Il momento clou sarà il Capodanno con ‘Master of Magic’, un’invasione di magia che incanterà la città così come ha incantato l’anno scorso l’ultimo dell’anno a Torino. E poi il ritorno del grande albero di Natale a led, questa volta in piazza Colombo con inaugurazione ufficiale, insieme alle luminarie, fissata per il 7 dicembre.

Infine il fil rouge con il 70° Festival di Sanremo. La canzone sarà grande protagonista delle feste di Natale con musicisti che si esibiranno per le vie del centro suonando i brani che hanno fatto la storia della kermesse.

Intanto da ieri è iniziata la promozione del calendario delle manifestazioni natalizie e di Capodanno anche al Nord, con una particolare attenzione al mercato della Lombardia e del Piemonte.

In arrivo il calendario completo delle manifestazioni natalizia 2019/2020.