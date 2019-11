Anche il Consigliere del Comune di Ranzo all'assemblea nazionale dell'Anci in corso ad Arezzo (Foto)

Anche il Comune di Ranzo, piccolo centro dell’entroterra di Imperia, in questi giorni sta partecipando all'Assemblea Nazionale ANCI in corso ad ‘Arezzo Fiere’, che si è aperta ieri pomeriggio con la partecipazione del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella e che si concluderà domani.

Tra i quasi millecinquecento partecipanti convenuti nella cittadina toscana anche il nostro Consigliere di Ranzo, Marco Rovere: "Sono occasioni da non perdere momenti come questi – ha detto -occasioni preziose di incontro e formazione, che aiutano a sentire l'aria che tira intorno a noi, a collocare anche la vita di una piccola comunità come la nostra nella stagione sociale, politica, economica che stanno vivendo il nostro Paese e l'Europa".