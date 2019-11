Bordighera. buona prestazione del bridge club al Campionato Italiano di Salso Maggiore Terme

Il bridge club di Bordighera ha ottenuto lodevoli risultati, arrivando a toccare, nei parziali, le cime della classifica, durante il Campionato Italiano di Bridge di Salso Maggiore Terme 8-10 Novembre 2019. La squadra bordigotta era composta da Domenico Raineri, Mariella Gastaldo, Renata Perrone, Brunella Solia e Elena Benetazzo.

"Desideriamo ringraziare principalmente il Presidente del club nella persona del Dott Gaglietto Rodolfo per averci trasmesso questa grande passione e il nostro promotore Marcello Scalarandis per la sua grande competenza e per il tempo che ci ha dedicato spesso sottraendolo alla vita privata. Un doveroso ringraziamento è rivolto al prodigioso affascinante giocatore Domenico Raineri di Badalucco, il quale si è particolarmente distinto nel gioco della carta dando un contributo fondamentale alla coesione del team" - fanno sapere dalla squadra bordigotta.