Taggia: Festa della Castagna a Levà, buona la prima! I ringraziamenti dell'associazione “EmilA Speranza e Sorriso APS” (Foto)

Grande successo per la 1° Festa della Castagna che si è tenuta sabato pomeriggio nel Piazzale Lentisco a Taggia Levà, organizzata congiuntamente dall’Associazione “EmilA Speranza e Sorriso APS” e dal “Gruppo Levà c’è”.

Dopo il rinvio di domenica scorsa dovuto alle avverse condizioni meteo, questa volta la molta gente affluita ha potuto godere di un bel sole pomeridiano oltre che dei sapori delle caldarroste sapientemente “padellate” dai cuochi, dei dolci e delle bevande messe a disposizione dallo stand gastronomico delle volontarie di Levà C’è, e della musica dell’animatore Mauro di M&M Animation, che ha intrattenuto grandi e piccoli con giochi e divertimento per tutta la durata della manifestazione.

"Noi dell’Associazione EmilA gestiamo un “orto solidale” che viene coltivato assieme da volontari e soggetti disabili di tutte le età, e sebbene siamo nati solo pochi mesi fa, ci teniamo a sottolineare quanto la comunità di Levà e tutta la nostra cittadina si stia stringendo attorno a questa nostra iniziativa. - spiegano dall'associazione - La giornata di sabato è servita ancora di più a farci conoscere, oltre che ad avere altre adesioni sia in qualità di volontari, sia come associati al “gruppo di acquisto solidale” da noi istituito tra le persone che vengono a rifornirsi di verdura completamente genuina presso di noi".

"Riguardo alla Castagnata ringraziamo prima di tutto il “Gruppo Levà C’è” a cominciare da Paola, Rosella, Danila e tutti gli altri componenti, con cui abbiamo lavorato fianco a fianco nelle giornate precedenti e per tutta la giornata di sabato, e che ci hanno saputo coinvolgere col loro entusiasmo e la loro allegria. - proseguono - Oltre a loro un doveroso ringraziamento a Don Pietro per il suo aiuto, al Comune di Taggia, che ci ha messo a disposizione il parcheggio dove si è svolta la manifestazione e le attrezzature necessarie, ai vari consiglieri ed assessori che hanno partecipato in prima persona alla nostra festa, ed in particolar modo alla vicesindaco Chiara Cerri che ha creduto in noi e sostenuto da subito la manifestazione".

"Ora torniamo a rituffarci nelle attività normali dell’associazione, aspettandovi tutti presso il nostro orto di via Due Cammini 55, per partecipare con noi alla coltivazione della verdura, per acquistare i nostri prodotti, o anche semplicemente per un saluto" - chiosano.