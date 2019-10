Domenica prossima, l'assessore regionale Marco Scajola a Vallecrosia, Taggia ed Andagna

Domenica 13 ottobre, al mattino, l'assessore regionale Marco Scajola sarà a Vallecrosia, presso il centro storico, per partecipare alla 21a Festa della Zucca, manifestazione storica organizzata dal Comune.

Successivamente sarà a Taggia, presso Villa Boselli, per la celebrazione della 69a giornata per le vittime degli incidenti sul lavoro, evento organizzato dalla sede ANMIL di Imperia.

Infine, l'assessore regionale Marco Scajola si recherà ad Andagna in occasione della Festa della Castagna, manifestazione che permette di riscoprire le tradizioni culinarie del borgo, organizzata dalla ProLoco.