Anche il direttore del 'Miramare Palace' di Sanremo al Ttg di Rimini: "Ottime prospettive per il futuro" (Video)

Al Ttg di Rimini, che termina oggi dopo una tre giorni di incontri importantissimi per il turismo mondiale e, quindi, anche per la nostra regione, abbiamo incontrato anche il direttore del ‘Miramare Palace’ di Sanremo, Alessandro Materazzi.

“Siamo qui per rappresentare l’azienda – ha detto Materazzi - in un momento importante ed in una esposizione come quella di Rimini, dove si inizia a pianificare la stagione 2020. Vogliamo andare a fare un percorso di crescita e migliorare i risultati non solo economici ma anche qualitativi. Anche la città di Sanremo può ambire in una crescita come la pensiamo noi”.

Su cosa avete lavorato al Ttg? “A Rimini abbiamo notato mercati emergenti che hanno molto da dire ma abbiamo anche stipulato partnership con Nord America, Russia e Sud-Est asiatico. Nonostante la stagione sia ai titoli di coda abbiamo comunque avuto ottimi risultati e siamo felici dei risultati ottenuti”.