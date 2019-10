Casinò di Sanremo: settembre conferma il trend più che positivo degli incassi

“L’offerta di gioco di grande livello, i tornei di poker, il Campionato nazionale di Biliardo, la mirata politica dell’accoglienza, gli spettacoli di qualità internazionale, come il concerto di Paola Turci, organizzati da tempo, hanno consolidato il gradimento della clientela anche nel mese di settembre. Il Casinò ha saputo intercettare i flussi turistici ancora presenti in città, continuando ad aumentando l’incasso annuale. Il terzo trimestre del 2019 registra un ottimo incremento che premia l’impegno profuso in tutti questi mesi dalla squadra Casinò.” Afferma il Presidente avv. Adriano Battistotti con i consiglieri dott.sa Barbara Biale e dott. Gian Carlo Ghinamo.

Il terzo trimestre del 2019 si attesta a € 34,7 milioni, registrando un incremento percentuale del 5%, costituendo un “tesoretto” di € 1,74 milioni rispetto allo stesso periodo del 2018.

Risultato raggiunto con la buona performance di settembre, che chiude a quota € 3,6 milioni +5%. Nel mese appena concluso si è “distinto” soprattutto il Gioco Elettromeccanico, che ha incrementato la sua escalation con un buon +6,4% rispetto al settembre 2019.

Il trend annuale, altresì, evidenzia la crescita in tutte le tipologie di gioco:il Gioco lavorato registra +9,5 di incremento percentuale seguito dal settore del Gioco elettromeccanico, che conferma i suoi progressivi successi: + 4,2%.

Nei Giochi Tradizionali, nei primi nove mesi dell’anno, svetta il Punto Banco Mini (+53%) seguito dalla Fair Roulette (+5,5%%) e dal Black Jack (+7%).

Il gioco elettromeccanico conferma il gradimento riscontrato tra la clientela, la più variegata, che apprezza la proposta d’intrattenimento dinamica e di livello europeo, le novità proposte di mese in mese e le modalità di offerta.

In crescita anche il numero dei superjackpot centrati del valore superiore a € 4.999: ben 48, un numero da record. A settembre, infatti, il montepremi vinto ha raggiunto € 533.749. Moltissimi i turisti, provenienti dalla Francia, dal Portogallo, da tutte le regioni italiane, che hanno concluso felicemente la loro vacanza nelle sale del Casinò.

La Poker Room, nei primi nove mesi dell’anno ha migliorato progressivamente i suoi risultati: continua a registrare numerose adesioni ai tanti tornei mensili di buon livello apprezzati per gli interessanti montepremi. Su base annuale ha introitato € 1,4 milioni, dei quali € 550.000 sui tornei mentre € 870.000 sul Cash Game e Ultimate Poker.