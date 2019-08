Bordighera: crisi di governo, il commento del vice Sindaco Bozzarelli scatena l’ira del Pd bordigotto “Definiti come ‘mercanti di bambini’, inaccettabile. Chiediamo le dimissioni”

“É evidente dai numeri che Salvini abbia sbagliato i suoi conti. Non ha tenuto in considerazione la voglia di Mattarella di riaffidare il paese al PD. Avanti con i mercanti di bambini e gli antagonisti dello sviluppo.”

E’ quello che il Vice Sindaco di Bordighera Mauro Bozzarelli ha scritto, a mezzo social, commentando la crisi di governo in atto. Un’esternazione che non è piaciuta per nulla al Partito Democratico bordigotto impegnato, in questi giorni, nella tradizionale Festa dell’Unità.

“Siamo indignati dalle parole del vicesindaco Bozzarelli - scrivono - parole di una bassezza morale e scorrettezza istituzionale unica. Il vicesindaco che specula politicamente su una vicenda tragica su cui la magistratura sta ancora indagando e non è ancora arrivata a conclusioni, se non una: gli amministratori del Partito Democratico non sono colpevoli di quanto accaduto.”

Il Pd bordigotto pone l’attenzione proprio sulla Festa dell’Unità che si è svolta negli scorsi giorni: “La comunità democratica di Bordighera si è riunita - aggiungono - dalla nostra bocca non è uscita nessuna parola contro l’attuale maggioranza e nessuna generalizzazione sui comportamenti e frequentazioni di alcuni consiglieri.

Noi non accusiamo senza prove, questa è la nostra concezione di democrazia. Invece noi veniamo definiti come “mercanti di bambini”, lo troviamo inaccettabile e faremo tutto il possibile per tutelarci da queste accuse infamanti.

Il Partito Democratico a Bordighera è stato votato da quasi 900 persone, ha ottenuto il 20% e il vicesindaco dovrebbe rappresentare anche noi, invece di insultarci. Attendiamo una presa di posizione del Sindaco, le scuse e le dimissioni del Vicesindaco che non ci rappresenta e non rispetta una parte consistente della comunità bordigotta."