Sanremo: al Santuario della Madonna della Costa la cerimonia per l'Assunta con i nuovi 'Consoli del Mare' (Foto)

Dopo la cerimonia di ieri sera in piazzale Vesco, solenne cerimonia questa mattina al Santuario della Madonna della Costa per la festività dell'Assunta e l'investitura dei due nuovi 'Consoli del Mare' di Sanremo.

Alla presenza del vice Sindaco Alessandro Sindoni, dell'Assessore regionale Gianni Berrino e degli Assessori Pireri e Ormea, la cerimonia è stata officiata dal Vescovo della Diocesi di Ventimiglia-Sanremo, Mons. Antonio Suetta. Presenti in chiesa le massime autorità militari e gli esponenti della Famija Sanremasca, hanno ricevuto l'onorificenza Franco Ranciaffi e Davide Bonazinga.

La carica onorifica di Console del Mare rammenta l’antica magistratura affidata dalle autorità comunali a cittadini competenti di commercio marittimo e di tecnica navale e portuale. Essi avevano anche il compito di intervenire nelle liti tra marinai e patroni di navi e tra questi ultimi ed i proprietari del carico nonché decidere circa le controversie sorte in caso di naufragio o atti di pirateria per la perdita totale o parziale del carico. Una funzione quella dei Consoli delicata ed essenziale tenuto conto che il porto, in mancanza di agevoli comunicazioni via terra, era la primaria fonte di traffici e l’unico mezzo per consegnare i principali prodotti dell’attività agricola: agrumi e foglie di palma. Il porto quindi, sorvegliato e controllato dai Consoli del mare, fu il vero ed unico centro di attività e fonte di ricchezza dai tempi poco posteriori all’anno Mille, sino ad oltre la metà del secolo XIX.

Franco Ranciaffi è nato a Sanremo il 6 novembre del 1955. Diplomato ragioniere e perito commerciale ha svolto la ‘Leva’ per 20 mesi in Marina a Spezia prima e, quindi, a La Maddalena ed imbarcato su Nave Basento per 10 mesi. Ranciaffi è il delegato responsabile dell’associazione nazionale ‘Marinai d’Italia’. Conferenzierie dell’Anmi, alla mostra ‘100 anni dalla Vittoria’ ha presentato un saggio sui 15 marinai sanremaschi caduti nel corso della prima Guerra Mondiale. Nel 2004 ha fondato la società sportiva ‘Sanremo Runners’, che ha dato 4 atleti alle nazionali. Ranciaffi è anche pubblicista.

Daniele Bonazinga è nato a Sanremo il 21 settembre 1954. Diplomato al Nautico si Imperia (al tempo era sezione distaccata del ‘Pancaldo’ di Savona), ha svolto la ‘Leva’ in Marina ad Ancona, Roma e Venezia, imbarcandosi anche sulla Corvetta ‘Sfinge’. Ha poi iniziato la carriera da ufficiale della Marina Mercantile nella ‘Navigazione Alta Italia’ del gruppo Mantovani. Ha navigato sulla ‘Nai Superba’ di 400mila tonnellate, una delle più grandi navi dell’eoca e conseguendo la patente di Capitano di Lungo Corso. E’ poi passato sulla americana ‘Chevron’, navigando in tutto il Mondo. E’ socio della Lega Navale di Sanremo e si occupa di corsi di vela per diversamente abili.