Rivieracqua ed il Comune di Taggia: il Consigliere Orengo al Sindaco "Ma tu Mario Conio, quanti siete?"

“Esiste un Mario Conio che nel mezzo di uno spiegone giustificativo, in piena modalità ‘e allora voi’ come spesso gli capita, accusa la amministrazione precedente di aver contribuito alla poco rosea situazione finanziaria del comune e dalla sua pagina Facebook tromboneggia: ‘In particolare tale situazione si è generata per l’esposizione che il Comune di Taggia ha nei confronti di Rivieracqua, grazie a scelte permettetemi scellerate da parte di chi c’era prima, che in maniera poco prudente ha permesso di avviare un carrozzone che oggi pare difficile riportare sulla giusta rotta’.”

E’ Roberto Orengo, ex Assessore ed attuale Consigliere di opposizione, ad intervenire puntando l’indice sul Sindaco di Taggia, Mario Conio reo, secondo lui, di avere due opinioni sull’argomento. “E poi esiste un altro Mario Conio, paro paro al primo neh, che durante il consiglio comunale del 13 maggio scorso, quindi nemmeno molto tempo fa, al punto 3 min 12.19-12.35 sempre a proposito di Rivieracqua (https://taggia.civicam.it/live47-Consiglio-Comunale.html) pronunciava testuali parole: ‘Mi piace dire una cosa, c'è continuità di azione tra la precedente amministrazione e l'attuale amministrazione che rappresento. Quindi quanto fatto prima ha avuto un logico percorso, un logico seguito da parte nostra’. E da ciò la logica domanda: ‘Ma tu Mario Conio, quanti siete?’.”