Sanremo: lavori sulla strada per Bussana Vecchia, il rattoppo sull'asfalto lascia non poco a desiderare (Foto)

Lavori sulla strada per Bussana Vecchia ma, dopo l'intervento, il rattoppo sull'asfalto lascia non poco a desiderare.

I residenti del 'villaggio' stanno lamentando la pericolosità della sede stradale dopo un intervento che nei giorni scorsi ha interessato i sottoservizi. Terminato il cantiere la strada è stata sistemata ma, come si vede dalle foto che pubblichiamo, la resa finale non è certo il massimo. A causa degli avvallamenti sono diversi i pericoli e le insidie per chi transita in moto e in motorino.

Ma non c'era un regolamento comunale che obbligava le ditte a ripristinare l'intera carreggiata? Era una norma portata avanti e resa operativa dall'allora assessore ai Lavori Pubblici Leandro Faraldi proprio per evitare situazioni del genere. Niente rattoppi, ma il rifacimento dell'intero asfalto. Come mai a Bussana non è stato così?