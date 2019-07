Vallecrosia: approvato il progetto della passeggiata mare insieme alla dichiarazione di interesse pubblico, Biasi “Stiamo rispettando i tempi”

E’ stata approvato dal Consiglio comunale di Vallecrosia il progetto di riqualificazione della passeggiata mare insieme alla dichiarazione di interesse pubblico. Un atto di consiglio che permette di avere visione completa del progetto, soprattutto nel momento in cui dovessero arrivare i finanziamenti per gli altri lotti.

“Questo atto ci mette nella condizione di poter andare a chiedere altri fondi per il completamento - ha detto il Sindaco di Vallecrosia Armando Biasi - da quando siamo entrati in Amministrazione, una delle nostre priorità è stata la riqualificazione del fronte mare. Stiamo rispettando i tempi. Credo che entro novembre partirà il primo lotto, poi seguirà il secondo. Dovremmo aspettare un anno per il completamento di questi primi lavori di riqualificazione.”

Il primo lotto è stato finanziato con il fondo Edu Mob per 150 mila euro, mentre il secondo ha beneficiato del fondo strategico regionale per 700 mila euro.