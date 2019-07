Regione: in consiglio regionale Augusto Sartori subentra a Matteo Rosso, soddisfazione per Massimiliano Iacobucci (FdI)

"A nome del Coordinamento Regionale della Liguria di Fratelli d'Italia mi complimento con Augusto Sartori per l'ingresso nel Consiglio regionale della Liguria in qualità di consigliere capogruppo. Tale subentro si è reso necessario a seguito della sospensione del consigliere Matteo Rosso colpito da provvedimenti della legge Severino".



Parole di Massimiliano Iacobucci, coordinatore regionale di Fratelli d'Italia. L'esponente ligure del partito di Giorgia Meloni ha poi aggiunto: "Augusto da sempre militante e dirigente di Fratelli d'Italia è senza ombra di dubbio un elemento di crescita per tutta la provincia di Genova, opererà in consiglio regionale come capogruppo sostenendo, insieme al nostro bravissimo assessore Gianni Berrino, il programma elettorale del presidente Giovanni Toti e le istanze del partito di Giorgia Meloni".



"in Liguria il partito di Fratelli di Italia sta crescendo in termini di consenso come abbiamo visto alle ultime elezioni europee ed anche di iscritti, vedi la nascita di importanti circoli sul territorio ed è in atto anche una ristrutturazione dei quadri dirigenti Liguri alla quale Sartori potrà partecipare dando un importante contributo in tutto il territorio Ligure e soprattutto nella sua provincia di Genova essendo di quest'ultima sicuramente particolarmente rappresentativo e stimato da tutti. - conclude Iacobucci - A breve convocherò un coordinamento regionale per accogliere ufficialmente Augusto e presentare alcune analisi politiche sulla politica Ligure seguite da importanti proposte di cambiamento per permettere a Fratelli d'Italia di avere anche in Liguria lo sviluppo che merita".

"Sono estremamente felice per l'amico Sartori: il Consiglio regionale guadagna una persona valida e onesta che nei prossimi 10 mesi saprà dimostrare tutte le sue capacità. Sarà un onore per me avere Sartori come capogruppo. Ringrazio Matteo Rosso per il buon lavoro svolto in questi quattro anni e per avermi inserito al meglio nel complesso apparato regionale". Così l'assessore Gianni Berrino commenta la nomina di Augusto Sartori a nuovo consigliere regionale in quota Fratelli d'Italia.