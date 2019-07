Camionista ubriaco contromano sulla A10 tra Sanremo e Arma di Taggia, fermato dalla stradale mentre tenta la fuga in Francia

Attimi di grande spavento ieri sera intorno alle 20 sull'autostrada A10 tra Sanremo e Arma di Taggia. Un camionista romeno, poi risultato essere completamente ubriaco, ha percorso diversi chilometri contromano sulla A10 mettendo in serio pericolo centinaia di automobilisti che in quel momento transitavano nel tratto tra Sanremo e Arma di Taggia in direzione Genova.

Accortosi dell'errore l'uomo ha invertito la marcia sfondando un guard rail e rischiando la collisione con alcune vetture, per poi tentare la fuga verso la Francia. Sono stati proprio gli altri automobilisti a lanciare l'allarme e a chiedere l'intervento della Stradale.

Il camion è stato così fermato alla barriera di Ventimiglia nel tentativo di fuggire. L'autista è risultato positivo all'alcoltest con un valore di quasi 2 milligrammi di alcol/litro, quattro volte oltre il limite consentito a un automobilista. Situazione ancor più grave per un camionista che, per legge, deve essere a zero.

La posizione dell'uomo ora è al vaglio dell'autorità giudiziaria. Rischia, oltre a una lunga serie di denunce, anche il ritiro della patente. Per lui anche un conto salato da pagare per tutti i danni causati.